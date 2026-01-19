仲野太賀が主演するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」が１８日、第３回が放送され、豊臣兄弟の幼少期を演じた子役に注目が集まった。池松壮亮演じる藤吉郎（のちの豊臣秀吉）の幼少役を、昨年のＮＨＫ朝ドラ「あんぱん」で柳井嵩（北村匠海）の幼少役を演じた木村優来（９）が、仲野演じる小一郎（のちの豊臣秀長）の幼少役を、同じく「あんぱん」で崇の弟、千尋（中沢元紀）の幼少役だった平山正剛（７）が演じていた。「あん