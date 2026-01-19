PEACH JOHNは1月14日、バレンタインコレクションを公式通販サイトと全国の店舗にて発売しました。■ハートやローズがモチーフのランジェリーなどが登場同コレクションでは、ハートや薔薇のモチーフをデコレーションしたランジェリーや、ペアで楽しめるルームウェア、ギフトに使えるコフレなどを揃えています。「ハートリング」シリーズでは、ポップな手描きタッチのハート柄刺しゅうレースをあしらい、中央にハート型リングを配置