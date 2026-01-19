ギンビスは1月16日より、メゾンカカオの姉妹ブランド「チョコレートバンク」とのコラボ商品「BANKたべっ子どうぶつ」を、ジェイアール名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ」にて数量限定で販売します。■こだわりのいちご味のビスケットとミルクチョコレートが融合同商品は、いちごチョコレートをしみ込ませたビスケット「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」と、ミルクチョコレートを組み合わせたお菓子です。ビスケッ