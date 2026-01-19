クラブハリエは1月4日〜2月15日、珈琲所 コメダ珈琲店とCLUB HARIEのコラボレーション商品となる「ハートブラウニー」と「ブラウニーサンド」を、「クラブハリエ バレンタインコレクション2026」にて販売します。■深煎りしたコメダブレンドのコーヒーを使用したスイーツ「ハートブラウニー」（2,376円）は、コメダブレンドの豆をあえて深煎りにして抽出したコーヒーを生地やガナッシュに使用。ガナッシュは、コーヒーの香りと深み