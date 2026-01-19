ダスキンが運営するミスタードーナツは1月9日、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボレーションした新商品『Mister Donut×GODIVA』全5種類を発売しました。新商品発売に伴い、同日より新TVCM「甘やかしていい日。」篇も放映開始しました。■今田美桜さんが「自分へのご褒美」「リラックス法」を語るメイキング動画も公開同コレクションは、ミスタードーナツ日本での創業55周年と、ゴディバ創業100周年を