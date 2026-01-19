19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比70円安の5万3590円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては6.43円高。出来高は4486枚となっている。 TOPIX先物期近は3655ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.4ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53