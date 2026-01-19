2026年1月14日（水）から、北海道内の『クリスピー・クリーム・ドーナツ』5店舗にて、『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』が期間限定で販売されています。 画像：クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道』シリーズは、北海道の食材や名産品、文化に着目して開発され