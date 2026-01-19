香港メディアの香港01は18日、中国のSNSで「最も受け入れられない香港の文化」が挙げられたことを伝えた。中国のSNS・小紅書（RED）で先日、「最も受け入れられない香港文化は何か？」との質問があり、話題になった。記事によると、同投稿に対して中国のユーザーからは「冷たい飲み物には3香港ドルの追加料金がかかる」「10％のサービス料が加算される」「冷房（エアコン）が寒すぎる」「飲食店に飲み物を持ち込めない。見つかると