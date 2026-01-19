ロシア大統領府は19日、パレスチナ自治区ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」をめぐり、プーチン大統領がアメリカから参加の要請を受けたと明らかにしました。インタファクス通信によりますと、ロシア大統領府のペスコフ報道官は19日、アメリカのトランプ政権が主導し、ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」のメンバーとして、プーチン大統領が参加を要請されたと発表しました。「提案の詳細を検討している」とした