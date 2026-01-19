ロシア正教の「主の洗礼祭」に合わせ、子どもを抱いて沐浴する男性＝18日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア各地で19日、ロシア正教の「主の洗礼祭」に合わせ、多くの人が伝統行事として極寒の中、海や湖などで沐浴した。ペスコフ大統領報道官によると、水面の氷に開けた穴からプーチン大統領（73）も冷水に入った。ペスコフ氏は「大統領にとっても、クレムリンで働く全てのロシア正教徒にとっても重要な儀式だ」