警察車両の赤色灯和歌山県警海南署は19日、18歳未満の少年にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の疑いで、保育士谷口輝容疑者（36）＝和歌山市＝を逮捕した。署によると「間違いない」と容疑を認めている。昨年2月、署が交流サイト（SNS）上をサイバーパトロールする中で、被害者が被害内容を投稿しているのを見つけ、発覚した。逮捕容疑は2024年12月25日、和歌山市内のインターネットカフェで少年が18歳