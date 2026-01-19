サッカー元日本代表で、昨季まで横浜FCでコーチを務めた中村俊輔氏（47）がJ2磐田の臨時コーチを務めることが19日、分かった。あす20日にも鹿児島で春季キャンプ中のチームに加わる見通し。中村氏は横浜Mやスコットランド・セルティックで一時代を築き、22年に横浜FCで現役を引退。翌23年から同クラブでコーチを務め、昨季限りで退任していた。今回は17〜19年夏に所属した古巣からの“ラブコール”に応える形で臨時コーチに就