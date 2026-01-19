新日本プロレス１９日の後楽園ホール大会で、海野翔太（２８）、上村優也（３１）組が石井智宏（５０）、タイチ（４５）組を撃破しＩＷＧＰタッグ王座（現王者はＹｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ）挑戦権を獲得した。現王者「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」への挑戦権をかけた「ナンバー１コンテンダーマッチ」は、互いに死力を尽くした３０分超のロングバウトとなった。２人は前ＩＷＧＰタッグ王者でもあるタイチ＆石