ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」の新章「ＲＩＳＩＮＧＳＵＮＳＥＡＳＯＮ」が１９日の新宿大会でスタート。メインでタイタス・アレクサンダー（２５）がＨＡＹＡＴＡ（３８）を撃破し、ＧＨＣハードコア王座を奪取する波乱の幕開けとなった。試合は、ハードコアのタイトルにふさわしい展開になった。そんな中、タイタスはテーブルにコーナー最上段から叩きつけられて背中から流血。さらに腹部にイスを並べられ