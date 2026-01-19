昭和〜平成に多くの視聴者を魅了した2時間サスペンスドラマの新たな可能性を、テレビ放送ではなく映画館という舞台で届ける企画『2時間サスペンスTHE MOVIEシリーズ』の製作発表会見が行われ、シリーズ第1弾映画ダブル主演の名取裕子と友近、シリーズ企画統括でホリプロの菅井敦代表取締役社長、さらにシリーズ第2弾映画主演の船越英一郎がサプライズで登場。シリーズ第1弾映画『テレビショッピングの女王青池春香の事件チャ