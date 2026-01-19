１９日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征１２号」。（文昌＝新華社記者／楊冠宇）【新華社文昌1月19日】中国は19日午後3時48分（日本時間同4時48分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第19陣を搭載した運搬ロケット「長征12号」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１９日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長