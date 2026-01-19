ボートレースまるがめのG3「オールレディース篠崎こころCUP」は3日目を終えた。3日間を終えて得点率トップに立ったのは四国地区期待のホープ・井上遥妃（22＝徳島）。3日目9Rでは2Mの3艇競りを外から豪快にブン回して勝ち切った。スピードと瞬時の判断は、この世代では一枚抜けている。「ターンしてからの進みが良かったし、序盤を思えば上積みを感じています。どちらかと言えば、ターン回り系でいい仕上がりになっています