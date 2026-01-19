東京電力は1月20日に14年ぶりの再稼働を予定していた柏崎刈羽原発について再稼働を延期すると発表しました。17日、試験中に発生した制御棒の警報トラブルによるもので東京電力は「安全を確認しながら進めていく」としています。19日夕方、東京電力が臨時で開いた会見で、14年ぶりに控える６号機の再稼働を延期することを発表しました。6号機をめぐっては17日、再稼働に向けた確認作業として原子炉から制御棒を引き抜く試験を行って