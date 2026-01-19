日本アカデミー賞協会が19日、『第49回 日本アカデミー賞』の受賞者を発表。吉沢亮さん（31）が主演する映画『国宝』が優秀作品賞を含む13部門で最多受賞となりました。映画『国宝』は優秀作品賞のほか、優秀主演男優賞や優秀監督賞、優秀脚本賞を受賞。横浜流星さん（29）、渡辺謙さん（66）や高畑充希さん（34）、寺島しのぶさん（53）ら出演者も優秀助演男優賞・優秀助演女優賞などを受賞しています。■“歩く男”を演じたベテ