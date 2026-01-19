女子シングルス1回戦でプレーする内島萌夏＝メルボルン（AP＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第2日は19日、メルボルンでシングルス1回戦が行われ、女子で世界ランキング88位の内島萌夏（安藤証券）が同63位のソラナ・シエラ（アルゼンチン）に6―3、6―1でストレート勝ちし、2回戦に進んだ。第2シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）第3シードのコリ・ガウフ（米国）や、男子の第4シードのノバク・ジョコ