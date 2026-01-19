女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳の衣装ショットに、ファンはくぎ付けになった。１９日までにインスタグラムで「アッコにおまかせ」とつづって、ピンクのニットに美脚が見える黒のショートパンツの衣装ショットをアップした。この投稿には「トキメキます」「スタイル良すぎやし美脚すぎる！」「眩しくて！」「おかぴにおまかせ」「全身癒され天使」「完璧」などの声が寄せられている。