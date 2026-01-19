女優趣里（35）が19日、インスタグラムを更新。新年初の投稿で、父の俳優水谷豊（73）とのツーショットを公開した。「みなさま、遅くなってしまいましたが...本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています」と伝えた。「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみましたいろいろな話しができて、とてもいい時間でした」と報告した。「いつかコラボできるように頑張