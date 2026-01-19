この半年で羊の肉の価格高騰が止まりません。2025年よりも、お肉全般が値上がりする中、今お買い得のお肉は何なのでしょうか。【写真で見る】羊肉の代わりに? 業務スーパーで買える「豚ジンギスカン」1197円→1725円羊の肉が高騰山形純菜キャスター:安いイメージがあった羊の肉が高騰しているということです。財務省貿易統計によると、1kgあたりの羊の肉の輸入価格は、2025年5月の約1197円から、11月には約1725円と、半年で約4割