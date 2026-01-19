高市総理は、午後6時から記者会見を開いて、23日の通常国会冒頭に衆議院を解散することを正式表明しました。【フリップまとめ】高市総理、会見で何を語った?さらに、先週、立憲民主党と公明党が立ち上げた「中道改革連合」が基本政策を発表しました。（※1月19日「Nスタ」午後5時20分ごろの放送より）高市総理、解散の理由をどう説明？井上貴博キャスター：これまでと選挙の構図が大きく変わりそうだという中、高市総理が会見で、