前橋競輪場のF2「CTCなら3分前まで買える杯」は初日を終えた。ガールズの6Rは尾崎睦（40＝神奈川）が捲って1着。昨年暮れのガールズグランプリ2着の実力を改めて見せつけた。前回の西武園ミッドナイトでは決勝で加藤舞の前に2着に終わった。「前回よりいい。グランプリに1年間の全てを注ぎこんだので、前回は気持ちが抜けてしまった感じだった」と振り返った。今年から導入されたグランプリレーサーパンツについてはこう語