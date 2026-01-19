メンタルに自信がない人にとって、毎日の通勤や、同僚と職場で顔を合わせることなど日常的にしんどさを感じることもあるようです。メンタルが弱いと感じる人でも働きやすい仕事はあるのでしょうか？457人を対象に実施された「メンタルが弱い人に向いている仕事に関する意識調査」（ビズヒッツ）から、「向いている職業」をランキング形式で紹介します。【457人調査】メンタル弱めな人が職場でつらいと感じる瞬間、2位は「指摘され