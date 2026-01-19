2026年1月17日、韓国メディア朝鮮日報は、約10年前に発表された日本の楽曲が韓国の音楽チャート上位にランクインし、注目を集めていると報じた。記事によると、26年1月2日〜8日のYouTube（ユーチューブ）ミュージック韓国週間人気曲ランキングで、日本のバンド、back number（バックナンバー）が15年に発表した楽曲「ヒロイン」が9位に入った。この現象のきっかけとして挙げられているのが、韓国の歌手ソン・シギョンの日本での