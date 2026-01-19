「上海国際養老・補助器具・リハビリテーション医療博覧会（老博会）イノベーション製品体験館」（上海シルバーストア）がこのほど、上海市普陀区にオープンした。新華網が伝えた。同ストアは、博覧会の会期中のみならず会期後も日常的にオープンしている上海初のシルバーストアとなっている。ストア内ではスマート補助器具、バリアフリー家具、機能性衣料、高齢者向けエンターテインメント製品などが系統的に展示されており、厳選