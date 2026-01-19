愛知県小牧市で去年12月、横断歩道を渡っていた女性をひき逃げしたとして、56歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは犬山市のパート・時田洋容疑者(56)です。時田容疑者は12月18日、小牧市久保新町の信号のある交差点を車で右折する際、横断歩道を渡っていた女性(37)をはねてケガをさせたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性は、左ひじの骨などを折る重傷です。周辺の防犯