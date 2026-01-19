1月19日はかなり過ごしやすく、コートいらずで歩けるくらいでした。風もなく穏やかな1日で、桜が咲く頃の陽気となりました。 【写真を見る】ぽかぽか陽気も…乾燥続く 静岡県内も火の取り扱いに要注意「強烈寒波」の影響は？クリスマス以降まとまった雨なし…火災に注意 ただ、静岡県内はクリスマス以降、まとまった雨が降っておらず、火の取り扱いには注意が必要です。 17日に発生した静岡県藤枝市の山林火災について、1