原告側は「データの捏造」と批判 浜岡原発の廃炉を地域住民らが求めた訴訟の第43回口頭弁論が、1月19日に静岡地裁浜松支部で開かれました。 【写真を見る】浜岡原発の廃炉を地域住民らが求めた訴訟の第43回口頭弁論の様子 中部電力が耐震設計に関わるデータを不正に操作した問題を受け、原告側は「データの捏造」と批判し、データに基づいた安全性に関する証拠を洗い出し、取り下げるよう求めました。