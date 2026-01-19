ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）の新型EV＝2025年3月、デュッセルドルフ（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ政府は19日、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）の購入時の補助金制度を2026〜29年に再開する方針を発表した。23年に制度を打ち切っていた。自動車が基幹産業のドイツではEVの普及の遅れに直面。中国メーカーとの激しい価格競争にさらされ、産業界から補助再開を求める声が強まっていた