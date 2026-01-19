高市早苗首相が表明した2月8日の衆院選投開票日は、イタリアで6日夜（日本時間7日未明）開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪の期間中となった。戦後、五輪と国政選挙の投開票日が重なったのは、1992年バルセロナ夏季大会と参院選が重複した例だけで、34年ぶり2度目の珍しいケースとなる。当時は7月25日夜（日本時間26日未明）に五輪開会式が開かれ、国内では26日に参院選があった。五輪との関係は不明だが、投票率（選挙区）は50