ランニングする選手たち。左から横浜ＤｅＮＡの小笠原、山本、佐野、中日の知野＝岡山県倉敷市横浜ＤｅＮＡの佐野恵太外野手（３１）が１９日、地元の岡山県倉敷市で自主トレーニングを公開した。チームメートの山本祐大捕手（２７）と小笠原蒼内野手（２０）、現役ドラフトで横浜ＤｅＮＡから中日に移籍した知野直人内野手（２６）と共に練習に励んだ。