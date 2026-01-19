１９日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、高市早苗首相（自民党総裁）がこの日、首相官邸で会見。２３日に召集の通常国会の冒頭で衆議院を解散し、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを報じた。記者キャスターの広内仁氏は「高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか国民に決めてもらうしかない。進退をかける。高市総理が衆院の解散を表明しました」と、まず報道。