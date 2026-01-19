モデルでタレントの滝沢眞規子（４７）が１９日までにインスタグラムを更新。ピアスの穴を２つ開けたことを明かした。「ピアス２つ開けてみた。ざっと３０年ぶりです」とつづって、シルバーのピアスが２つついた横顔ショットをアップした。「大好きな＠ｊｅｗｅｌｒｙｃｏｎｃｉｅｒｇｅ＿ｍさんとお話ししていて急に開けたくなりました」と理由を説明し、「今はとりあえず病院のピアスなので可愛いの欲しいな」と締めた。こ