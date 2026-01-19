本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/19 EUR/USD 1.1500（59.0億ユーロ） 1.1575（5.67億ユーロ） 1.1585（14.0億ユーロ） 1.1675（8.83億ユーロ） 1.1730（10.0億ユーロ） USD/JPY 159.00（18.0億ドル） 160.00（5.71億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1500に巨大設定、1.15台後半にも大規模設定あり、ドル円は159.00に大規模期限、ポン