同棲をすると、彼氏の本性を知ることができるため、結婚前に一緒に生活するほうがよいでしょう。同棲してみて価値観や性格が合わなければ、結婚はやめておくべき。今回は、結婚前提で始めた同棲で彼氏のワガママさに呆れて別れを告げた話をご紹介いたします。ワガママな彼氏にウンザリ「彼氏とは結婚を前提に同棲してたけど、あまりにもワガママすぎて別れました。家事の分担を約束したのに、『別に家事なんてやらなくていいと思っ