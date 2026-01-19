2026年1月24日（土）から3月8日（日）まで、大雪山山麓にある層雲峡温泉にて『氷瀑まつり』が開催されます。 画像：野口観光マネジメント株式会社 “氷瀑”とは、滝から流れる水が凍ることを意味します。滝が凍るほどの寒い地域ではありますが、その自然を生かして作られた大小さまざまな氷のオブジェが立ち並び、ライトアップによって幻想的な世界を作りだします！ 画像：野口観光マネジメント株式会社 氷と光の王国を楽しん