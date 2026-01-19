前橋競輪場のF2「CTCなら3分前まで買える杯」が初日を終えた。ガールズの5R。7番車からSを奪った普久原美海（みなみ、21＝栃木）。前受けからレースを組み立て、4着に粘った。「スタート練習をしてきた成果が出ました。誰か来ると思っていたけど誰も来なかったので」2日目は2番車。7戦ぶりの決勝進出を目指し、引き続き、積極的に立ち回る。