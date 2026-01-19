タレントの石原良純が１９日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、２７日公示、２月８日投開票の衆院選について言及した。２００５年の小泉純一郎元首相の郵政選挙前の閉塞感について振り返った良純は「２００５年の閉塞感と２０２６年になった不安感を見たときに、今の方が何かが欲しいとみんな渇望してるんじゃないか。今の危なさって、国外もそうだし僕らの暮らし、経済、政治、安全保障、全てのことが大丈夫