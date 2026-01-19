国際スケート連盟（ＩＳＵ）が検討するフィギュアスケートの改革案について、ロシア国営通信社「ＲＩＡノーボスチ」など複数のメディアが伝えている。「ＲＩＡノーボスチ」は「ＩＳＵはフィギュアスケートのプログラムの大幅な改革について議論する予定だと複数の関係筋が語った」と報道。欧州選手権時に議論され「ＩＳＵはこの取り組みに関する意見を収集している。技術委員会はフィードバックを分析した後、変更案の詳細な草案