1月26日19時から放送の『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】ミセス・藤澤涼架、日曜劇場『リブート』制作発表会に出席日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど大躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場。フェーズ3最初の新曲となる最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱する。さらに、miletは人気アニメのエンディングテー