SCANDALが、1月21日に配信リリースする「Girl is Ghost」のMVティザーを公開した。そして、MV本編を1月21日21時にプレミア公開することも決定した。新曲「Girl is Ghost」は、幾度となく変化し続けてきたSCANDALというバンドのストーリーをバックボーンとして感じることができる内容になっているという。MVティザーでは、メンバーのパフォーマンスシーンとアクティングシーンのどちらも確認することができる。さらに、リリース日と