◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）ショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は昨年の京都新聞杯を制し、続く日本ダービーでは３着と好走した。前走の菊花賞で１４着に敗れ、初めて掲示板を外した。しかし、３歳までの全７戦で【２・２・１・２】と世代トップクラスの能力を秘めている。友道調教師は「前回は距離と（その前まで雨が降っていた）馬場でしょう