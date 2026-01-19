AwichとALIが、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章のオープニングテーマである「黄金の彼方」のMVを公開した。MVは、映像監督の堀田英仁によるもの。撮影は夏の関東と、冬の北海道・釧路と季節を越えて敢行され、壮大なスケールな作品となっており、北海道が舞台であるアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観にもリンクしたような映像に仕上がっているという。なお、「黄金の彼方」は現在配信中だが、3月18日にCDパッケージをリリー