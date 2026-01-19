神戸市立中の男子生徒が自殺した問題で、市教委に報告書を提出する調査委員長（右）＝19日午後、神戸市2023年に神戸市立中の3年生だった男子生徒が自宅で命を絶ち、遺族が学校でのいじめが原因と訴えている問題で、市教育委員会が設置した調査委員会が19日、報告書を公表した。容姿をからかわれるなどのいじめを2件認定した上で、自死との直接の関連性を判断するのは困難とした。報告書によると、容姿をからかわれたのは21年9