「大相撲初場所・９日目」（１９日、両国国技館）好角家タレントの山根千佳が観戦。自身のＸを更新し、「また２横綱に土がついた」と涙顔の絵文字をつけて９日目を振り返った。前日１８日の天覧相撲は着物姿で訪れ、反響を集めた山根。「特に大の里は心配すぎる」とコンディションに不安を抱える横綱を思いつつ、「そして玉鷲関は鉄人すぎました…こりゃ霧島関が優勝しちゃう（嬉しい）」などとつづった。ＳＮＳでは「千佳