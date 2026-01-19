OPPOの最新スマホ「OPPO Find X9」が人気を集めているようです。Hasselblad（ハッセルブラッド）と共同開発したカメラを搭載し、7025mAhという大容量のバッテリーを内蔵。さらに、「マインドスペース」という新しいAI機能も搭載。ただし、価格は14万9800円（OPPO公式オンラインショップ）と、決して安くはありません。果たして、それだけ払う価値があるスマホなのか？10日間ほど、じっくり使ってみました。 ▲2025年12月23日に発