左から：パロマ・リームホールディングス 代表取締役社長の小林弘明氏、ゼネラル 代表取締役社長の増田幸司氏富士通ゼネラルは、昨年8月にパロマ・リームホールディングス（以下、パロマ・リームHD）の一員として新たなスタートを切ったことを機に、1月1日から商号を「株式会社ゼネラル」に変更し、あわせてブランドシンボルを制定した。1月15日に行われたメディア発表会では、パロマ・リームHDのグローバル成長戦略とシナジーにつ